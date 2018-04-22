Халеп разгромила Шнидер и вернула сборную Румынии в Мировую группу КФ

Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп обеспечила своей сборной место в Мировой группе Кубка Федерации — 2019, разгромив швейцарцу Патти Шнидер — 6:2, 6:1.
Поединок продлился 1 час 5 минут. Халеп ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Шнидер 1 эйс, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
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