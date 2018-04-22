Остапенко: играю в КФ с 15 лет и никогда не пропускала матчи сборной

Латвийка Елена Остапенко, действующая чемпионка «Ролан Гаррос», прокомментировала свою победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой в матче плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации, проходящем в Ханты-Мансийске на грунтовом покрытии.



«Возможно, я не совсем привыкла к игре Насти в начале встречи, поэтому торопилась, делала невынужденные ошибки. Но потом я освоилась, стала ошибаться меньше. И в первом гейме второго сета был очень важный момент, когда я смогла взять свою подачу. Потом игра пошла в мою сторону.



Я играю в Кубке Федерации с 15 лет и никогда не пропускала матчи сборной. Честно говоря, не знаю, было ли такое у других девушек из нашей команды, но, думаю, если и было, то по каким-то личным причинам, не из-за других турниров.



Я очень сильно старалась победить, так как мне очень нравится играть за свою страну. Я неплохо сыграла, думаю, лучше, чем вчера. Дело в том, что после возвращения из Майами у меня получилось потренироваться буквально пару дней, так как я заболела, у меня была температура. Поэтому я постепенно улучшала свою игру и сегодня выглядела увереннее.



Надеюсь, играть пару не придётся. Будем очень болеть за Настю сейчас. Но если надо, буду готова выйти, конечно», — приводит слова Остапенко официальный сайт ФТР.

Павлюченкова проиграла Остапенко в матче плей-офф второй Мировой группы КФ