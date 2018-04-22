Калинская победила Кайевич и вышла в финал квалификации в Стамбуле

Россиянка Анна Калинская (8) вышла во второй, финальный раунд квалификации турнира в Стамбуле (Турция), обыграв хорватку Ену Кайевич (WC) в двух партиях — 6:4, 6:4.



Поединок продлился 1 час 39 минут. Калинская сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Кайевич три подачи навылет, пять двойных и два реализованных брейк-пойнта из шести.



За выход в основную сетку Калинская поспорит либо с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (6), либо с местной теннисисткой — Басак Эрайдин.