Кудерметова победила Се Шувэй во 2-м круге квалификации на турнире в Штутгарте

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в финал квалификации турнира категории Premier в Штутгарте (Германия), победив Се Шувэй (4) из Китайского Тайбэя в двух партиях — 6:3, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. Кудерметова выполнила семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из девяти. Се Шувэй сделала девять двойных и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Подач навылет у неё не было.



За выход в основную сетку Кудерметова поспорит с американкой Варварой Лепченко (7), которая во втором круге обыграла немку Лену Рюффер (WC) — 6:4, 6:1.