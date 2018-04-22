Стивенс разгромила Младенович и принесла США второе очко в полуфинале КФ

Слоан Стивенс вывела сборную США вперёд в полуфинальном матче Мировой группы Кубка Федерации против сборной Франции, разгромив Кристину Младенович со счётом 6:2, 6:0.



Теннисистки провели на корте 54 минуты. Стивенс выполнила три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки, 16 раз пробила навылет, сделала девять невынужденных и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Младенович одна подача навылет, четыре «виннера», 10 невынужденных и один упущенный брейк-пойнт.



Во втором матче дня Полин Пармантье сыграет с Коко Вандевей.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.