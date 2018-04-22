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Стивенс разгромила Младенович и принесла США второе очко в полуфинале КФ

Стивенс разгромила Младенович и принесла США второе очко в полуфинале КФ
Теннис / Кубок Федерации

Слоан Стивенс вывела сборную США вперёд в полуфинальном матче Мировой группы Кубка Федерации против сборной Франции, разгромив Кристину Младенович со счётом 6:2, 6:0.

Теннисистки провели на корте 54 минуты. Стивенс выполнила три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки, 16 раз пробила навылет, сделала девять невынужденных и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Младенович одна подача навылет, четыре «виннера», 10 невынужденных и один упущенный брейк-пойнт.

Во втором матче дня Полин Пармантье сыграет с Коко Вандевей.

Кубок Федерации. Мировая группа 2018. 1/2 финала
22 апреля 2018 года, воскресенье. 14:00 МСК
Кристина
Младенович
Слоан
Стивенс
2:6 0:6
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