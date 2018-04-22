Мертенс помогла сборной Бельгии остаться в Мировой группе Кубка Федерации — 2019

Бельгийка Элисе Мертенс обеспечила своей сборной место в Мировой группе Кубка Федерации — 2019, разгромив итальянку Сару Эррани — 6:3, 6:1. Счёт в матче Италия — Бельгия стал 0-3.



Поединок продлился 1 час 25 минут. Мертенс выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки, 28 раз пробила навылет, сделала 10 невынужденных и использовала семь брейк-пойнтов из 11. На счету Эррани три двойные, 14 «виннеров», 17 невынужденных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти. Эйсов у Сары не было.

Таким образом, Италия в следующем сезоне сыграет во второй Мировой группе соревнований.