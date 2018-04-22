Кужмова победила Саснович, исход матча Беларусь — Словакия решится в парной игре

Словачка Виктория Кужмова сравняла счёт в выездном матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации против Беларуси, обыграв Александру Саснович в двух партиях — 6:1, 7:6 (7:3).
Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. Кужмова выполнила семь эйсов, допустила пять двойных ошибок, 23 раза пробила навылет, сделала пять невынужденных и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Саснович четыре подачи навылет, две двойные, 18 «виннеров», 11 невынужденных и один упущенный брейк-пойнт.
Таким образом, судьба противостояния решится в парном матче, где Кужмова и Анна-Каролина Шмидлова сыграют с Верой Лапко и Лидией Морозовой.
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