Мугуруса принесла Испании победу над Парагваем в матче Кубка Федерации

Испанка Гарбинье Мугуруса в третьем матче противостояния сборных Испании и Парагвая в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации переиграла Веронику Сепеде-Роиг со счётом 7:6 (7:2), 6:0. Продолжительность поединка составила 1 час 31 минуту. 24-летняя уроженка Каракаса, занимающая третье место в рейтинге WТА, сделала 5 брейков и проиграла 2 гейма на своей подаче.

Таким образом, сборная Испании досрочно победила со счётом 3-0 и гарантировала себе участие во второй Мировой группе турнира в 2019 году.