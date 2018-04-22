Надаль обыграл Нисикори и стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 11-й раз победил на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло. В решающем поединке первый номер посева обыграл представителя Японии Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Надаль выполнил 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и 4 раза взял чужую подачу. На счету Нисикори 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 упущенный брейк-пойнт.



Испанский теннисист завоевал 76-й титул в карьере и первый в нынешнем году. За счёт победы на турнире Надаль сохранил за собой звание первой ракетки мира.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.