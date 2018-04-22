Ватутин не сумел пробиться в основную сетку турнира в Барселоне

Российский теннисист Алексей Ватутин не сумел пробиться в основную сетку турнира категории ATP 500 в Барселоне (Испания). В финале квалификационных соревнований 25-летний уроженец Волгограда уступил представителю Франции Корентену Муте со счётом 4:6, 3:6.



Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Француз выполнил 2 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и 4 раза взял чужую подачу. На счету Ватутина 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта.



Турнир в Барселоне, призовой фонд которого составляет $ 3 433 538, завершится 29 апреля. Действующим победителем соревнований является испанец Рафаэль Надаль, занимающий первое место в рейтинге ATP.