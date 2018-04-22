Веснина: чтобы подняться — надо больно упасть

Теннисистка Елена Веснина подвела итоги матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации, в котором сборная России уступила Латвии. В результате поражения российская команда в сезоне-2019 впервые с 1997 года будет выступать в региональной зоне соревнований — европейско-африканской.



«Вы знаете, есть такая фраза — «чтобы подняться – надо больно упасть». Да, сейчас мы опустимся в низшую группу, где много молодых и сильных команд, которые давно уже знакомы с этим форматом. Но все знают сборную России как сильного соперника, наши девочки всегда играют со всей душой. Что касается нашего матча с Латвией, то надо, конечно, отметить соперниц, они показали бесстрашный, мудрый и сбалансированный теннис на этой неделе. Девочки сделали всё, что могли, они боролись. Но что поделать, сегодня мы проиграли, значит, в следующий раз поднимемся ещё выше.



Если говорить о сегодняшнем матче, стоило бы начать с наших соперниц. Одна из них находится в топ-20, вторая – в топ-5. В прошлом году Остапенко выиграла турнир «Большого шлема» на грунтовом покрытии. В нынешнем составе у нас нет победительниц «Большого шлема» в одиночном разряде. Елена приехала сюда и подтвердила высокий класс. Конечно, болельщикам обидно, как и нам. Но не всегда побеждают те, кто просто на слуху. Хотя отмечу, что сборная России всегда для всех является особым раздражителем. Мы и в этот раз были фаворитами, играли у себя дома», — приводит слова Весниной пресс-служба Федерации тенниса России.

Россия впервые с 1997 года сыграет в региональной зоне Кубка Федерации