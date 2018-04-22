Победы Гёргес и Квитовой — в обзоре второго дня матча КФ Германия — Чехия

Сборная Чехии вышла в финал Кубка Федерации, обыграв в Штутгарте команду Германии. После первого дня гости выигрывали со счётом 2-0.



Юлия Гёргес принесла сборной Германии первое очко, обыграв экс первую ракетку мира Каролину Плишкову — 6:4, 6:2. Во втором матче дня чешка Петра Квитова вывела свою сборную в финал турнира, уверенно победив немку Анжелику Кербер — 6:2, 6:2.



Для чешек (с учётом выступлений Чехословакии) это 12-й финал Кубка Федерации. В 11 предыдущих финальных матчах они одержали 10 побед. В решающем поединке Чехия встретится со сборной США, которая является действующим победителем турнира.