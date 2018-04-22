Хромачёва уступила Рус в первом круге квалификации в Стамбуле

Теннисистка из России Ирина Хромачёва завершила выступление в одиночном разряде на турнире категории International в Стамбуле (Турция). 22-летняя спортсменка уступила в стартовом круге квалификации голландке Аранче Рус со счётом 5:7, 0:6.



Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут. Уроженка Москвы выполнила 1 подачу навылет и допустила 6 двойных ошибок. На счету Рус, занимающей 123-е место в рейтинге WTA, 2 эйса и 1 ошибка на подаче.



Соревнования в Стамбуле завершатся 29 апреля, призовой фонд составляет $ 250 тыс.