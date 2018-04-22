Родина не смогла выйти в финал квалификации турнира в Стамбуле

Россиянка Евгения Родина не смогла выйти в финал квалификации на турнире категории International в Стамбуле (Турция). В стартовом поединке 29-летняя теннисистка уступила представительнице Великобритании Хэрриет Дарт со счётом 2:6, 2:6.



Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. Уроженка Москвы, занимающая 118-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 подачу навылет и допустила 5 двойных ошибок. На счету её соперницы 5 ошибок на подаче, Дарт обошлась без эйсов.



За выход в основную сетку турнира Дарт поспорит с россиянкой Валентиной Ивахненко. Соревнования в Стамбуле завершатся 29 апреля, призовой фонд составляет $ 250 тыс.