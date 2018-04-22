Победа Надаля над Нисикори — в обзоре финала турнира в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 11-й раз победил на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло. В решающем поединке первый номер посева обыграл представителя Японии Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Надаль выполнил 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и 4 раза взял чужую подачу. На счету Нисикори 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 упущенный брейк-пойнт.



Испанский теннисист завоевал 76-й титул в карьере и первый в нынешнем году. За счёт победы на турнире Надаль сохранил за собой звание первой ракетки мира.

Надаль установил рекорд, завоевав 31-й титул на турнире серии «Мастерс»