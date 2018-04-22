Надаль: 11-й титул в Монте-Карло — невероятный результат

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу на турнире в Монте-Карло. Первая ракетка мира завоевал 76-й титул в карьере, обыграв в финале японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.



«Я просто стараюсь наслаждаться игрой и действовать, сохраняя энергию, страсть и концентрацию. Буду играть на корте, пока смогу. Я понимаю, что день, когда придётся простить с теннисом, ближе, чем 10 лет назад. Нужно наслаждаться каждым поединком.



Конечно, это особенный день. Здорово, что я снова сумел победить в Монте-Карло. Это мой первый титул в нынешнем году. Я очень рад. 11 титулов в Монте-Карло – невероятный результат, такое трудно себе представить. Впрочем, если это сделал я, значит, сможет сделать кто-то и другой, но это очень сложно.



На следующей неделе состоится турнир в Барселоне, меня ждёт сложный путь. Сегодня я могу насладиться победой, поскольку такие успехи не случаются каждый день. Завтра мне необходимо начать концентрироваться на следующем турнире. Я доволен тем, как провёл матчи на грунтовом покрытии, но нужно продолжать в том же духе», — цитирует Надаля официальный сайт тура.

Надаль установил рекорд, завоевав 31-й титул на турнире серии «Мастерс»