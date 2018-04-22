Нисикори: Надаль играл превосходно, мне не хватило энергии

Японский теннисист Кей Нисикори поделился эмоциями после поражения от испанца Рафаэля Надаля со счётом 3:6, 2:6 в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.



«Я осознавал, что меня ждёт непростое испытание. Было понятно, что в поединке с таким соперником, как Надаль, тяжело демонстрировать высочайший уровень с первой и до последней минуты. Мне не хватило энергии, особенно это касается второй партии. Надаль играл превосходно, его каждый удар доставлял множество неприятностей и осложнял мою задачу. Рафа показал великолепный теннис», — приводит слова Нисикори официальный сайт тура.



Нисикори получил 600 рейтинговых очков и заработал $ 458 640.

Надаль установил рекорд, завоевав 31-й титул на турнире серии «Мастерс»