Нисикори: Надаль играл превосходно, мне не хватило энергии

Японский теннисист Кей Нисикори поделился эмоциями после поражения от испанца Рафаэля Надаля со счётом 3:6, 2:6 в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
«Я осознавал, что меня ждёт непростое испытание. Было понятно, что в поединке с таким соперником, как Надаль, тяжело демонстрировать высочайший уровень с первой и до последней минуты. Мне не хватило энергии, особенно это касается второй партии. Надаль играл превосходно, его каждый удар доставлял множество неприятностей и осложнял мою задачу. Рафа показал великолепный теннис», — приводит слова Нисикори официальный сайт тура.
Нисикори получил 600 рейтинговых очков и заработал $ 458 640.
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