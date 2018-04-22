Надаль обновил свой рекорд по количеству титулов на одном турнире

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль стал победителем грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В решающем матче уроженец Манакора обыграл японского теннисиста Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.



Испанец обновил собственный рекорд по количеству титулов, завоёванных на одном турнире. Надаль выиграл соревнования в Монте-Карло в 11-й раз. По 10 побед лидер мирового рейтинга одержал в Барселоне и на «Ролан Гаррос». Швейцарец Роджер Федерер 9 раз побеждал на турнире в Галле.



Надаль сумел сохранить звание первой ракетки мира за счёт успеха в Монте-Карло. На следующей неделе он будет защищать титул в Барселоне.

Надаль установил рекорд, завоевав 31-й титул на турнире серии «Мастерс»