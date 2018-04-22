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Квитова: не ожидала, что смогу сыграть на таком высочайшем уровне

Квитова: не ожидала, что смогу сыграть на таком высочайшем уровне
Теннис / Кубок Федерации

Теннисистка Петра Квитова поделилась впечатлениями от победы над немкой Анжеликой Кербер со счётом 6:2, 6:2, которая позволила сборной Чехии выйти в финал Кубка Федерации.

«По правде говоря, я не ожидала, что смогу сыграть на таком высочайшем уровне. Мне удалось доминировать на корте с самого начала поединка. Это несколько упростило задачу. Непросто действовать на таком уровне против сильной соперницы. Я рада, что смогла сделать это.

Кубок Федерации отличается от турниров WTA. В условиях, когда весь стадион переживал за сборную Германии, важно было сохранять спокойствие. Болельщики оказали сопернице мощную поддержку, но я не обращала на это внимания», — цитирует Квитову официальный сайт Кубка Федерации.

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