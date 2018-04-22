Макарова: сборная России обязательно поднимется наверх

Российская теннисистка Екатерина Макарова прокомментировала поражение команды в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с Латвией.



«К сожалению, я проиграла оба матча, но сделала всё, что могла. Было тяжело, я боролась до конца. Наши соперницы очень удачно играли в эти выходные, очень здорово подавали. Вообще, сложилось впечатление, что им здесь было куда удобнее, чем нам. Они были чуть сильнее, а нам есть над чем работать. Команда не сдаётся, у нас это в крови. Мы обязательно снова поднимемся наверх», — цитирует Макарову пресс-служба Федерации тенниса России.

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