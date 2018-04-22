Кис: очень хотела помочь сборной США выйти в финал Кубка Федерации

Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала выход своей сборной в финал Кубка Федерации после победы над Францией. Она обыграла Полин Пармантье со счётом 7:6, 6:4 и принесла США третье очко.



«Я очень нервничала во время поединка с Пармантье. Мне очень хотелось принести сборной США победное очко. Я сожалела по поводу того, что не могла помочь команде в прошлогоднем финале из-за повреждения запястья. Это особенный турнир. Требуется несколько дней, чтобы оправиться от поражения в Кубке Федерации, в то время как на обычном турнире возвращаешься в тонус в течение дня. Впрочем, победа в командном турнире дарит незабываемые эмоции», — цитирует Кис официальный сайт Кубка Федерации.

В решающем матче сборная США, которая является действующим победителем турнира, встретится с Чехией.