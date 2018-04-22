Кербер: если Квитова играет в свой теннис, обыграть её очень тяжело

Немка Анжелика Кербер поделилась эмоциями после поражения от чешки Петры Квитовой со счётом 2:6, 2:6 в полуфинальном матче Кубка Федерации. Этот результат позволил сборной Чехии пробиться в финал турнира.



«Каждый знает, что, если Петра играет в свой теннис и обретает свой ритм, обыграть её очень тяжело. Именно по этой причине Квитова выиграла два турнира «Большого шлема». Она продолжает входить в элиту женского тенниса на протяжении длительного времени», — приводит слова Кербер пресс-служба Кубка Федерации.



В финале турнира Чехия примет США (10-11 ноября). Американки являются действующими победительницами Кубка Федерации.