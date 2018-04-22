Бондаренко сравняла счёт в матче Кубка Федерации Канада — Украина

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко обыграла представительницу Канады Габриэлу Дабровски в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. Поединок, который состоялся в Монреале, завершился победой 78-й ракетки мира со счётом 3:6, 6:2, 6:1.



Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Бондаренко выполнила 2 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету канадки, занимающей 364-ю строчку в рейтинге, 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 упущенных брейк-пойнтов.



Общий счёт в противостоянии стал равным – 2-2. Таким образом, всё решится в парном матче, на который Украина заявила Бондаренко и Ольгу Савчук.