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Бондаренко сравняла счёт в матче Кубка Федерации Канада — Украина

Бондаренко сравняла счёт в матче Кубка Федерации Канада — Украина
Теннис / Кубок Федерации

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко обыграла представительницу Канады Габриэлу Дабровски в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. Поединок, который состоялся в Монреале, завершился победой 78-й ракетки мира со счётом 3:6, 6:2, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Бондаренко выполнила 2 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету канадки, занимающей 364-ю строчку в рейтинге, 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 упущенных брейк-пойнтов.

Общий счёт в противостоянии стал равным – 2-2. Таким образом, всё решится в парном матче, на который Украина заявила Бондаренко и Ольгу Савчук.

Кубок Федерации. Мировая группа II 2018. Плей-аут
22 апреля 2018 года, воскресенье. 22:25 МСК
Габриэла
Дабровски
Катерина
Бондаренко
6:3 2:6 1:6
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