Тайсон: когда Джокович здоров, за его игрой приятно следить

Бывший американский боксёр Майк Тайсон, являющийся большим поклонником тенниса, высоко оценил 12-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. В марте серб провёл тренировку с 9-летней дочерью Тайсона в Индиан-Уэллсе.



«Джокович – отличный теннисист. Когда у него нет проблем со здоровьем, за его игрой приятно следить. Новак провёл несколько отличных матчей в Монте-Карло, он выглядел достаточно неплохо. Я рад, что серб оправился от травмы локтя», — сказал Тайсон в интервью Blick.



Джокович добрался до третьего круга на турнире в Монте-Карло, где уступил австрийцу Доминику Тиму.

Войти в одну реку дважды. Джокович и Вайда снова стали побеждать Новак Джокович на турнире в Монте-Карло прервал серию из трёх поражений. Насколько успешным будет сотрудничество с бывшим тренером Вайдой?