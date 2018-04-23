Веснина опустилась на 61-ю позицию в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 23 апреля россиянка Елена Веснина опустилась на 61-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA. 23 апреля
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 2760.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 2385.
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 2055.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 1755.
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 1621.
6 (6). Наоми Осака (Япония) — 1521.
7 (7). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1476.
8 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1351.
9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 1323.
10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 1250.
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44 (44). Анна Блинкова (Россия) — 438…
61 (58). Елена Веснина (Россия) — 357...
71 (70). Екатерина Макарова (Россия) — 305...
85 (83). Мария Шарапова (Россия) — 251...
88 (87). Софья Жук (Россия) — 236.