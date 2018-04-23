Надаль поднялся на четвёртую строчку в чемпионской гонке ATP

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля

Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.