Надаль поднялся на четвёртую строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP испанец Рафаэль Надаль поднялся на четвёртую строчку, немец Александр Зверев — на пятую, болгарин Григор Димитров — на седьмую. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 23-й позиции.
Чемпионская гонка ATP. 23 апреля
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 3110.
2 (2). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2120.
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 1650.
4 (45). Рафаэль Надаль (Испания) — 1360.
5 (8). Александр Зверев (Германия) — 1285.
6 (4). Чхун Хён (Южная Корея) — 1280.
7 (11). Григор Димитров (Болгария) — 1165.
8 (5). Джон Иснер (США) — 1085.
9 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1070.
10 (7). Кайл Эдмунд (Великобритания) — 945.
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23 (27). Карен Хачанов (Россия) — 575...
28 (26). Даниил Медведев (Россия) — 532...
36 (36). Андрей Рублёв (Россия) — 440..
65 (62). Евгений Донской (Россия) — 302...
98 (88). Алексей Ватутин (Россия) — 210.