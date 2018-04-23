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Сборная Украины вылетела в региональную зону Кубка Федерации

Сборная Украины вылетела в региональную зону Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Сборная Украины не смогла сохранить прописку в Мировой группе II Кубка Федерации. В пятой встрече противостояния с командой Канады украинки Катерина Бондаренко и Ольга Савчук проиграли Габриэле Дабровски и Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 6:4, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Украинки совершили 7 двойных ошибок и реализовали 4 из 12 брейк-пойнтв. На счету их соперниц 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

Сборная Канады победила команду Украины со счётом 3-2. Канадки в 2019 году выступят в Мировой группе II. Сборная Украины в следующем сезоне будет играть в первой группе региональной зоны — Европа/Африка.

Кубок Федерации. Мировая группа II 2018. Плей-аут
23 апреля 2018 года, понедельник. 00:25 МСК
Бьянка
Андрееску
Габриэла
Дабровски
Катерина
Бондаренко
Ольга
Савчук
6:3 4:6 6:3
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