Маррей пропустит «Ролан Гаррос»

Британский теннисист Энди Маррей готовится к возвращению на корт после длительного отсутствия из-за травмы. Экс первая ракетка мира хочет провести максимальное количество матчей, чтобы подготовиться к Уимблдону. При этом теннисист сообщил, что ему придётся пропустить «Ролан Гаррос».

«Мы теперь смотрим на вещи немного иначе, чем в прошлом. Можно использовать более гибкий подход, чем в 2013 году, когда я возвращался после травмы.

Восстанавливаться тяжело. Когда ты пропускаешь турниры из-за травмы, понимаешь, как сильно скучаешь по теннису, насколько он для тебя важен. Мне нравится играть под давлением, я скучаю по этому. В обычной жизни нет таких эмоций. Прессинг был для меня неотъемлемой частью жизни на протяжении последних 13-14 лет. Я скучаю по этому чувству, скучаю по соревнованиям.

Когда вернусь на корт, буду наслаждаться игрой. На меня не повлияют слабые результаты или поражения. Ты никогда не знаешь, как сыграешь следующий матч. Но я ещё никогда так сильно не ждал возвращения на корт, как сейчас», — цитирует Маррея The Washington Post.