Риналди: поддержка болельщиков помогла нам выйти в финал Кубка Федерации

Капитан сборной США в Кубке Федерации Кэти Риналди поделилась эмоциями после выхода команды в финал турнира. «Звёздно-полосатые» обыграли на выезде француженок со счётом 3-2.



«Наши теннисистки заслужили самые лестные слова в свой адрес. Было тяжело, поскольку французская команда могла рассчитывать на прекрасную поддержку своих трибун. Впрочем, нужно отдать должное и нашим болельщикам, которые прилетели сюда из США. Их было немного, но временами они перекрикивали местных фанатов. Поддержка болельщиков помогла нам выйти в финал турнира», — приводит слова Риналди официальный сайт Кубка Федерации.



В решающем матче турнира американки, являющиеся действующими победительницами, встретятся с Чехией.

Кубок Федерации. Слоан Стивенс и Петра Квитова вывели свои команды в финал В финале Кубка Федерации сыграют самые титулованные сборные — США и Чехии, а Россия, уступив Латвии, опустилась в региональную зону.