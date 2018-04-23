Марах: надеюсь, мы ещё встретимся с братьями Брайан в этом сезоне

Австрийский теннисист Оливер Марах поделился впечатлениями от поражения в финале турнира категории «Мастерс-1000» в Монте-Карло в парном разряде. Он в дуэте с представителем Хорватии Мате Павичем проиграл американцам Бобу и Майку Брайанам со счётом 6:7 (5:7) 3:6.

«Поздравляю братьев Брайан. Вы провели прекрасный турнир. Надеюсь, мы с вами ещё встретимся в этом сезоне. Стоит отдать должное Мате. Я не знал, что мы сыграем в паре на этой неделе. Это один из моих любимых турниров. Спасибо организаторам за отличную работу», — цитирует Мараха официальный сайт тура.

Братья Брайан завоевали второй титул на «Мастерс 1000» подряд