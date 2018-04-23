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Бушар: надеюсь, что выступление в КФ станет для меня новой отправной точкой

Бушар: надеюсь, что выступление в КФ станет для меня новой отправной точкой
Теннис / Кубок Федерации

Канадка Эжени Бушар поделилась эмоциями после победы над сборной Украины (3-2) в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. 24-летняя спортсменка принесла своей команде два очка – сначала она обыграла Катерину Бондаренко, а затем одолела в напряжённой борьбе Лесю Цуренко. Поединок с 28-летней украинкой продолжался почти три часа.

«Матч с Цуренко получился безумно сложным. Мне удалось улучшить свою игру начиная со второго сета. Мы затратили очень много сил, было тяжело и с психологической точки зрения. В такой ситуации важно держаться из последних сил и иметь стальные нервы. Я горжусь тем, как провела оба матча. Мне удалось выполнить поставленную задачу. Надеюсь, что выступление в Кубке Федерации станет для меня новой отправной точкой», — цитирует Бушар пресс-служба турнира.

Канадки в 2019 году выступят в Мировой группе II. Сборная Украины в следующем сезоне будет играть в первой группе региональной зоны — Европа/Африка.

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