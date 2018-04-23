Бушар: надеюсь, что выступление в КФ станет для меня новой отправной точкой

Канадка Эжени Бушар поделилась эмоциями после победы над сборной Украины (3-2) в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. 24-летняя спортсменка принесла своей команде два очка – сначала она обыграла Катерину Бондаренко, а затем одолела в напряжённой борьбе Лесю Цуренко. Поединок с 28-летней украинкой продолжался почти три часа.



«Матч с Цуренко получился безумно сложным. Мне удалось улучшить свою игру начиная со второго сета. Мы затратили очень много сил, было тяжело и с психологической точки зрения. В такой ситуации важно держаться из последних сил и иметь стальные нервы. Я горжусь тем, как провела оба матча. Мне удалось выполнить поставленную задачу. Надеюсь, что выступление в Кубке Федерации станет для меня новой отправной точкой», — цитирует Бушар пресс-служба турнира.



Канадки в 2019 году выступят в Мировой группе II. Сборная Украины в следующем сезоне будет играть в первой группе региональной зоны — Европа/Африка.

Сборная Украины вылетела в региональную зону Кубка Федерации