Нисикори: после турнира в Монте-Карло болят все руки

Японский теннисист Кей Нисикори после поражения от испанца Рафаэля Надаля (3:6, 2:6) в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло рассказал о проблемах с кистью.
«На турнире в Монте-Карло играли многие сильные игроки, неделя была сложной. Но я надеюсь, что смогу успешно провести ещё одну неделю. Считаю, что сезон турниров на грунте очень важен для меня, могу набрать много очков и получить заряд уверенности в собственных силах.
У меня небольшие проблемы с кистью. Неделя была очень тяжёлой, посмотрим, как буду чувствовать себя дальше. Надо регулярно проходить обследования. Пока чувствую себя не на 100 процентов, болят кисти, руки, всё болит», — цитирует Нисикори Ubitennis.
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На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.