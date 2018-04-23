Нисикори: после турнира в Монте-Карло болят все руки

Японский теннисист Кей Нисикори после поражения от испанца Рафаэля Надаля (3:6, 2:6) в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло рассказал о проблемах с кистью.

«На турнире в Монте-Карло играли многие сильные игроки, неделя была сложной. Но я надеюсь, что смогу успешно провести ещё одну неделю. Считаю, что сезон турниров на грунте очень важен для меня, могу набрать много очков и получить заряд уверенности в собственных силах.

У меня небольшие проблемы с кистью. Неделя была очень тяжёлой, посмотрим, как буду чувствовать себя дальше. Надо регулярно проходить обследования. Пока чувствую себя не на 100 процентов, болят кисти, руки, всё болит», — цитирует Нисикори Ubitennis.