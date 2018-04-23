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Цуренко: в матче с Бушар чувствовала себя не лучшим образом

Цуренко: в матче с Бушар чувствовала себя не лучшим образом
Теннис / Кубок Федерации

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала поражение от канадки Эжени Бушар в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (5:7).

«Эжени действовала очень хорошо, а у меня возникли определённые проблемы. По правде говоря, я чувствовала себя не так хорошо, как обычно. Мне пришлось провести два непростых матча в течение двух дней, и это не могло не сказаться. Как правило, мне хватает сил на весь турнир, но на это раз всё было иначе. Я надеялась на какие-то чудесные удары, но, к сожалению, этого не произошло», — приводит слова украинки пресс-служба Кубка Федерации.

Канадки в 2019 году выступят в Мировой группе II. Сборная Украины в следующем сезоне будет играть в первой группе региональной зоны — Европа/Африка.

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