Кудерметова победила Лепченко в финале квалификации турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Штутгарте (Германия). В финале квалификации она в двух партиях обыграла представительницу США Варвару Лепченко (7) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. Вероника 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

Имя первой соперницы Кудерметовой в основной сетке турнира станет известно позже.