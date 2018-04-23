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Первым соперником Рублёва на турнире в Барселоне будет Жазири

Первым соперником Рублёва на турнире в Барселоне будет Жазири
Теннис / ATP

Представитель Туниса Малек Жазири вышел во второй круг турнира в Барселоне, в двух партиях обыграв американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты. Малек дважды подал навылет и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг соревнований в Барселоне Жазири поспорит с представителем России Андреем Рублёвым, посеянным под 13-м номером. Турнир завершится 29 апреля.

Барселона 2018. 1-й круг
23 апреля 2018 года, понедельник. 12:10 МСК
Теннис
Сандгрен
Малек
Жазири
4:6 4:6
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