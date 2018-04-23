В 17:00 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Стамбуле (Турция), в котором сыграют представительница Китая Ван Цян и россиянка Светлана Кузнецова (2). По личным встречам впереди уроженка Санкт-Петербурга — 2-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Ван Цян — Кузнецова в Стамбуле.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований в Стамбуле поспорит с сильнейшей в противостоянии двух теннисисток, пробившихся из квалификации.

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