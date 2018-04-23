Шарапова: на Олимпиаде следила за выступлениями Загитовой и Медведевой

Теннисистка Мария Шарапова отметила, что не будет присутствовать на чемпионате мира по футболу, который пройдёт летом в России. Кроме того Мария рассказала, за выступлениями каких спортсменок следила во время Олимпиады-2018.



«Сомневаюсь, что смогу посетить чемпионат мира по футболу. Этот турнир не подходит под мой график. У меня очень мало свободного времени. Есть множество других деловых обязательств, о которых необходимо позаботиться.



«Порше»? У меня четыре автомобиля. Два — в Калифорнии и два — во Флориде.



Финал олимпийского хоккейного турнира? Я не смотрела матч, хотя знаю итоговый результат. Единственное, что смотрела на Олимпиаде, — это фигурное катание. Загитовой и Медведевой можно только восхищаться. Я следила за их карьерой в течение нескольких месяцев. Что касается хоккея, здесь можно было обойтись обзорами встреч.



Я не большой поклонник этого вида спорта, хотя мой отец любит его. В России много фанатов хоккея, но когда вы с ранних лет занимаетесь летним видом спорта, то хоккей вас мало интересует. Я знаю, каково это быть в финале и проигрывать. Это довольно паршиво, но именно такие эмоции делают спорт уникальным», — цитирует Шарапову Tennis Magazin.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.