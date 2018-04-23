Касаткина посетила парк развлечений в Штутгарте

Теннисистка из России Дарья Касаткина в преддверии грунтового турнира в Штутгарте (Германия) посетила местный парк развлечений.



«Привет. Меня зовут Даша, и мне 14 лет. Весело провожу красивый солнечный день в Штутгарте. Дашуля развлекается», — написала Касаткина на своей странице в сети «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Касаткиной.



Первая ракетка России стартует на турнире в Штутгарте сегодня, 23 апреля. Её первой соперницей станет представительница Словакии Магдалена Рыбарикова. Победитель этого матча во втором круге встретится с румынкой Симоной Халеп, занимающей первое место в рейтинге WTA.