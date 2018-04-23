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Шарапова: сезон получается слишком длинным, многие травмируются

Шарапова: сезон получается слишком длинным, многие травмируются
Теннис / WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова перед стартом турнира в Штутгарте (Германия) прокомментировала возможную реформу Кубка Дэвиса. Россиянка призналась, что в настоящее время теннисисты испытывают слишком большую нагрузку, но найти выход из данной ситуации, по мнению Шараповой, нелегко.

«Уже было опробовано много всего. Многие из нас считают, что сезон получается слишком длинным. Появляется всё больше организаций, которые проводят турниры. Это приводит к уплотнению календаря. Очевидно, что сейчас есть дисбаланс. Просто посмотрите, сколько игроков заканчивают сезон с травмами.
На мой взгляд, сезон должен быть короче. Но если уже сейчас проводится столько турниров, то как поступать? Как их убирать? Теннис развивается, что делает нашу работу сложнее», — цитирует Шарапову Tennis Magazin.

Мария Шарапова готовится к грунтовому сезону и свадьбе?
У Марии Шараповой – новые романтические отношения с миллионером Александром Гилксом, но это не мешает ей готовиться к грунтовому сезону.
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