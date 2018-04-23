Гранольерс вышел во второй круг турнира в Барселоне, где сыграет с Гоффеном

Испанский теннисист Марсель Гранольерс (WC) вышел во второй круг турнира в Барселоне, в двух партиях обыграв представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут. Марсель 5 раз подал навылет и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и брейка.

За выход в третий круг соревнований в Барселоне Гранольерс поспорит с представителем Бельгии Давидом Гоффеном, посеянным под четвёртым номером. Турнир завершится 29 апреля.