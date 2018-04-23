Морозова: мы с Лапко постарались показать на корте всё, что умеем

Белорусская теннисистка Лидия Морозова прокомментировала победу над сборной Словакии (3-2) в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Решающее очко команде принесли Морозова и Вера Лапко, которые обыграли в парном матче Викторию Кужмову и Анну Шмидлову.



«Это был первый официальный матч, но мы с Верой тренировались вместе бесчисленное количество раз. Думаю, это и предопределило итоговый результат. Мы провели множество часов на тренировках и постарались показать на корте всё, что умеем», — цитирует Морозову пресс-служба Кубка Федерации.

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