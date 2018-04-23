Надаль: опасаться стоит Джоковича, Нисикори, Димитрова и Зверева

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль после победы на турнире в Монте-Карло заявил, что ему ещё предстоит встретить серьёзное сопротивление во время грунтового сезона. Испанец назвал наиболее опасных противников.

«Джокович всегда опасен. Отмечу также Нисикори, он отличный игрок. Также очень сильны Димитров и Зверев. Когда ты играешь с лучшими в мире, всегда можешь проиграть. Проиграть можно в любом матче. Но, конечно, чем ты сильнее, тем выше твои шансы на победу», — цитирует Надаля Ubitennis.

На турнире в Монте-Карло Надаль обыграл Димитрова и Нисикори. Сейчас испанец находится на турнире в Барселоне. В своём первом матче он сыграет с победителем встречи Андреас Хайдер-Маурер – Роберто Карбальес-Баэна.