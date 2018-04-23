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Цириак: почему с теннисом должно что-то случиться после эпохи Федерера и Надаля?

Цириак: почему с теннисом должно что-то случиться после эпохи Федерера и Надаля?
Теннис / ATP

Бывший румынский теннисист Ион Цириак считает, что теннис не изменится после окончания карьеры испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера. Как подчеркнул Цириак, великие игроки уходили в прежние времена, но теннис продолжал развиваться.

«Мне задавали те же самые вопросы и 40 лет назад. Если теннис продолжил существование и развитие после Рода Лэйвера, Кена Розуолла, Роя Эмерсона и остальных, то почему что-то должно произойти сейчас?

30 лет назад то же самое было после Джимми Коннорса, 20 лет назад – после Илие Настасе. Федерер и Надаль изменили мир, но не спорт. Они оба – великие игроки, но спорт всегда оставался над личностями», — цитирует Цириака Tennis World USA.

С января 2017 года Надаль и Федерер выиграли все пять турниров «Большого шлема». Они занимают первые два места в рейтинге ATP.

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На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.
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