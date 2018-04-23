Кузнецова победила Ван Цян в Стамбуле, выиграв первый матч после операции

Россиянка Светлана Кузнецова (2) вышла во второй круг турнира категории International в Стамбуле (Турция), обыграв китаянку Ван Цян со счётом 6:3, 6:3. В «твиттере» WTA можно посмотреть, как Светлана реализовала матчбол.



Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. Кузнецова ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Ван Цян 1 эйс, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Следующей соперницей Кузнецовой станет или её соотечественница Валентина Ивахненко (Q), или Виктория Томова (Q) из Болгарии.