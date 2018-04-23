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Кузнецова победила Ван Цян в Стамбуле, выиграв первый матч после операции

Кузнецова победила Ван Цян в Стамбуле, выиграв первый матч после операции
Теннис / WTA

Россиянка Светлана Кузнецова (2) вышла во второй круг турнира категории International в Стамбуле (Турция), обыграв китаянку Ван Цян со счётом 6:3, 6:3. В «твиттере» WTA можно посмотреть, как Светлана реализовала матчбол.

Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. Кузнецова ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Ван Цян 1 эйс, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Следующей соперницей Кузнецовой станет или её соотечественница Валентина Ивахненко (Q), или Виктория Томова (Q) из Болгарии.

Стамбул 2018. 1-й круг
23 апреля 2018 года, понедельник. 17:00 МСК
Ван
Цян
Светлана
Кузнецова
3:6 3:6
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