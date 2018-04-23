Рублёв снялся с турнира в Барселоне из-за травмы

Россиянин Андрей Рублёв отказался от выступления на турнире категории ATP 500 в Барселоне (Испания) из-за травмы, сообщает официальный «твиттер» соревнований. Андрей был 13-м сеяным и получил пропуск во второй раунд без игры, а его первым соперником должен был стать Малек Жазири из Туниса.

На прошлой неделе Андрей играл на «Мастерс-1000» в Монте-Карло, где в первом круге прошёл голландца Робина Хасе, а во втором уступил австрийцу Доминику Тиму — 7:5, 5:7, 5:7.

Рублёва заменит американец Эрнесто Эскобедо, накануне уступивший в финальном раунде квалификации словаку Мартину Клижану со счётом 4:6, 2:6.