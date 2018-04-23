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Севастова отказалась от выступления в Штутгарте, её место в сетке заняла Виттёфт

Севастова отказалась от выступления в Штутгарте, её место в сетке заняла Виттёфт
Теннис / WTA

Немка Карина Виттёфт, которая была посеяна в квалификации турнира в Штутгарте (Германия) под третьим номером и проиграла чешке Маркете Вондроушовой в финальном раунде в трёх сетах, прошла в основную сетку как «лаки-лузер». В первом круге она сыграет с Зариной Дияс (Q) из Казахстана.

От участия в турнире отказалась латвийка Анастасия Севастова, которая в субботу и воскресенье провела два одиночных матча в Ханты-Мансийске в рамках матча плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации Россия — Латвия. 21 апреля Севастова проиграла в трёх партиях своей тёзке — Павлюченковой, а 22 апреля принесла сборной Латвии победное очко, справившись с Екатериной Макаровой в двух сетах.

Кубок Федерации. Мировая группа II 2018. Плей-аут
21 апреля 2018 года, суббота. 12:10 МСК
Анастасия
Павлюченкова
Анастасия
Севастова
6:3 2:6 6:4
Кубок Федерации. Мировая группа II 2018. Плей-аут
22 апреля 2018 года, воскресенье. 13:00 МСК
Екатерина
Макарова
Анастасия
Севастова
2:6 5:7
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