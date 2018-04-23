Севастова отказалась от выступления в Штутгарте, её место в сетке заняла Виттёфт

Немка Карина Виттёфт, которая была посеяна в квалификации турнира в Штутгарте (Германия) под третьим номером и проиграла чешке Маркете Вондроушовой в финальном раунде в трёх сетах, прошла в основную сетку как «лаки-лузер». В первом круге она сыграет с Зариной Дияс (Q) из Казахстана.



От участия в турнире отказалась латвийка Анастасия Севастова, которая в субботу и воскресенье провела два одиночных матча в Ханты-Мансийске в рамках матча плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации Россия — Латвия. 21 апреля Севастова проиграла в трёх партиях своей тёзке — Павлюченковой, а 22 апреля принесла сборной Латвии победное очко, справившись с Екатериной Макаровой в двух сетах.