Макхэйл одержала победу над Бартель в первом круге турнира в Стамбуле

Американка Кристина Макхэйл пробилась во второй раунд турнира в Стамбуле (Турция), нанеся поражение немке Моне Бартель в трёх партиях — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Во втором сете Кристина вела со счётом 4:1, но не сумела дожать соперницу.



Поединок продолжался 2 часа 22 минуты. Макхэйл ни разу не подала навылет, сделала 5 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Бартель 3 эйса, 8 двойных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.



В следующем круге Макхэйл сыграет или с румынкой Ириной Бегу (7), или со словенкой Далилой Якупович (Q).