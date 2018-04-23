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Макхэйл одержала победу над Бартель в первом круге турнира в Стамбуле

Макхэйл одержала победу над Бартель в первом круге турнира в Стамбуле
Теннис / WTA

Американка Кристина Макхэйл пробилась во второй раунд турнира в Стамбуле (Турция), нанеся поражение немке Моне Бартель в трёх партиях — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Во втором сете Кристина вела со счётом 4:1, но не сумела дожать соперницу.

Поединок продолжался 2 часа 22 минуты. Макхэйл ни разу не подала навылет, сделала 5 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Бартель 3 эйса, 8 двойных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Макхэйл сыграет или с румынкой Ириной Бегу (7), или со словенкой Далилой Якупович (Q).

Стамбул 2018. 1-й круг
23 апреля 2018 года, понедельник. 19:10 МСК
Мона
Бартель
Кристина
Макхэйл
6:7 6:4 3:6
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