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Шарапова сыграет с Гарсией третьим запуском на турнире в Штутгарте во вторник

Шарапова сыграет с Гарсией третьим запуском на турнире в Штутгарте во вторник
Теннис / WTA

Стало известно расписание второго игрового дня основной сетки турнира категории Premier в Штутгарте (Германия). Россиянка Мария Шарапова (WC) сыграет с француженкой Каролин Гарсией (6) третьим запуском. Отметим, что все одиночные матчи дня состоятся на центральном корте.

Перед Марией свои поединки проведут украинка Марта Костюк (Q) с немкой Антонией Лоттнер (WC) и чешка Каролина Плишкова (5) с голландкой Кики Бертенс. В вечерней сессии немка Юлия Гёргес встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой (Q). Затем состоится ещё одно немецко-чешское противостояние — Лаура Зигемунд (WC), действующая чемпионка турнира, против Барборы Стрыцовой.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков
На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.
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