Шарапова сыграет с Гарсией третьим запуском на турнире в Штутгарте во вторник

Стало известно расписание второго игрового дня основной сетки турнира категории Premier в Штутгарте (Германия). Россиянка Мария Шарапова (WC) сыграет с француженкой Каролин Гарсией (6) третьим запуском. Отметим, что все одиночные матчи дня состоятся на центральном корте.



Перед Марией свои поединки проведут украинка Марта Костюк (Q) с немкой Антонией Лоттнер (WC) и чешка Каролина Плишкова (5) с голландкой Кики Бертенс. В вечерней сессии немка Юлия Гёргес встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой (Q). Затем состоится ещё одно немецко-чешское противостояние — Лаура Зигемунд (WC), действующая чемпионка турнира, против Барборы Стрыцовой.