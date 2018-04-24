Надаль: у меня были хорошие предчувствия ещё 2 недели назад, в Валенсии

Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на «Мастерс 1000» в Монте-Карло. Уверенно победив в финале японца Кея Нисикори, Надаль выиграл Монте-Карло в 11-й раз. Также Рафаэль защитил звание первой ракетки мира — поражение на любой стадии лишало бы его этой позиции.
«Я хорошо себя чувствую и очень рад победе. Это была отличная неделя. У меня были хорошие предчувствия две недели назад, когда я был в Валенсии и готовился к Кубку Дэвиса. Рад, что добавил ещё один титул в мою копилку», — сказал Надаль.
Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.