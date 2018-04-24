Франулович: Коккинакис мог бы травмироваться и врезавшись в холодильник

Директор турнира в Монте-Карло Желько Франулович отрицает вину организаторов в полученной австралийцем Танаси Коккинакисом травме. Он травмировался, врезавшись в один из рекламных борт у фона корта, и покинул корт на костылях.



«Между задней линией и краем доступной для забегов площади корта больше шести метров. Это намного больше, чем требуется по правила ATP. Знаю, что Коккинакис получил травму в пылу борьбы. Он так же мог бы врезаться в холодильник сбоку от корта или ещё во что-нибудь. Знаю, что у нас точно всё сделано по правилом. Бывает, что игроки просто падают на корте и травмируются. Всегда можно сказать, что корт был слишком мокрым или, наоборот, слишком сухим. У нас места для забегов за задней линией больше, чем на большинстве других соревнований. Конечно, нам очень жаль, что это случилось с Коккинакисом, но мы не можем делать запас от задней линии по 20 метров», — цитирует Франуловича Ubitennis.

Коккинакис получил травму на турнире в Монте-Карло